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أوريجي مطلوب في دوري روشن

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
أوريجي مطلوب في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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حسم مهاجم ميلان، البلجيكي ديفوك أوريجي، موقفه من الرحيل عن صفوف الروسونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، بعد تلقيه أكثر من عرض.

أوريجي يقترب من الرحيل

وذكرت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت”: “يرغب ميلان في التخلص من أوريجي، والتعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف لدعم أوليفيه جيرو في الموسم الجديد.

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وتابعت: “يحتاج ميلان أولاً لكسب الأموال من خلال بيع بعض اللاعبين، قبل التحرك لضم المهاجم الجديد، لذا يعمل على بيع أوريجي، حيث يبلغ راتبه حوالي 4 ملايين يورو في الموسم، ثاني أعلى راتب بين لاعبي ميلان، خلف رافائيل لياو”.

أوريجي
النجم البلجيكي

وأضافت: “اسم النجم البلجيكي ظهر مرتين في مفاوضات ميلان مع وست هام من خلال عرضه للبيع، أو كجزء من صفقة تبادلية محتملة لضم جيانلوكا سكاماكا، لكن المهاجم البلجيكي تمسك بالبقاء”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإيطالية: “هناك أيضًا اهتمام من السعودية بضمه هذا الصيف، لكن على غرار مفاوضات وست هام، لم يوافق المهاجم البلجيكي على الرحيل حتى الآن”.

ميلان ضد سبيزيا

مسيرة مميزة

وشارك أوريجي في 35 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في الموسم الرياضي الماضي، واكتفى بتسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

ويملك النجم البلجيكي مسيرة مميزة، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، حيث توج بالعديد من البطولات، وهي؛ دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز.

أوريجي
النجم البلجيكي

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