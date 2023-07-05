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بعد تلقيه عرضًا رسميًا

أونانا يحسم موقفه من الانتقال للنصر

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
أونانا يحسم موقفه من الانتقال للنصر
المواطن - فريق التحرير

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حسم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الكاميروني أندريه أونانا، موقفه من العرض الذي تلقاه للانتقال إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أونانا يرفض عرض النصر

وأشار موقع “توتوميركاتو ويب” الإيطالي، إلى أن نادي النصر أراد تعزيز صفوفه بالتعاقد مع أونانا، إلا أن الحارس الكاميروني رفض العرض السعودي.

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ولفت الموقع الإيطالي، إلى أن مانشستر يونايتد يتنافس حاليًا بشكل منفرد على ضم أونانا، لكن ما تزال هناك فجوة في التقييم المالي بين إنتر ميلان والنادي الإنجليزي.

أونانا
أونانا

ومن جانبه، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن مانشستر يونايتد قدم صباح اليوم الأربعاء، عرضًا شفويًا بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات “حوالي 45 مليون يورو” لنادي إنتر ميلان.

وأكد فابريزيو رومانو، أن هذا العرض سيصبح رسميًا في الساعات القليلة المقبلة، ولكن إنتر ميلان، يريد الحصول على 60 مليون يورو للسماح برحيل حارسه أونانا، مما يعني استمرار الفجوة المالية بين الناديين.

أندري أونانا حارس الكاميرون
الحارس الكاميروني

النصر يسعى لضم حارس

وتسعى إدارة نادي النصر لضم حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بدلًا من الكولومبي دافيد أوسبينا، وارتبط اسم العالمي بأكثر من لاعب مميز، ومنهم؛ حارس إشبيلية، المغربي ياسين بونو، وحارس الأهلي، المصري محمد الشناوي.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي النصر يرغب في ضم حارس مرمى مميز هذا الصيف، نظرًا لرغبة الإدارة في فسخ التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا قبل انطلاق الموسم الجديد، لحاجته للخضوع لعملية أخرى، وسيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

أوسبينا

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