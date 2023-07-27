إجراء هام حال التأخر عن موعد أداء العمرة

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نوهت وزارة الحج والعمرة، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لأداء العمرة، وكشفت عن الإجراء حال التأخر عن الموعد.
وقالت وزارة الحج عبر موقع تويتر: عند أداء العمرة تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح.
وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد، يمكنك إلغاء التصريح وتحديد موعد جديد.
وفي وقت سابق، نوهت وزارة الحج والعمرة، بإجراءات دخول الأطفال المسجد الحرام، مشيرة إلى أنه يمكن للأطفال الدخول بمرافقة أحد ذويهم.
وقالت العناية بالمستفيدين التابعة لوزارة الحج خلال ردها على استفسار بشأن تصريح العمرة للأطفال: “يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد ذويهم”.
وأضافت أن أقل عمر لحجز تصريح عمرة من تطبيق نسك هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.
وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في 11 يوليو، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.