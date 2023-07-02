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اتهموها بإهانة الرجل

إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب منشور الخروف

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب منشور الخروف
المواطن - فريق التحرير

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أثارت المذيعة المصرية رضوى الشربيني جدلًا واسعًا بعد تغريدة نشرتها تسيء فيها إلى الرجل بعدما وصفته بـ”الخروف”.

إهانة الرجال

وقالت رضوى الشربيني في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “مش فاهمة ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه”.

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وتسبب هذا المنشور في رد فعل غاضب من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واستياء الكثير من الجمهور الذين اتهموها بالإساءة إلى الرجل ووصفه بالخروف.

منشور رضوى الشربيني

وعلى إثر هذا الجدل الواسع، حذفت رضوى الشربيني التغريدة بعد التعليقات التي انتقدت ما نشرته.

إحالة رضوى الشربيني للتحقيق

من جانبها، أعلنت إدارة قنوات cbc، تحويل رضوي الشربيني للتحقيق؛ بسبب البوست الذي نشرته على صفحتها الشخصية.

وقالت إدارة قنوات cbc في بيان اليوم الأحد، إن منشور رضوى الشربيني “تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أحد منصات القناة”.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” عبر قناة “cbc سفرة”، وقد أثارت الجدل منذ ظهورها بحديثها عن الرجال وانتقادها لأفعالهم ومهاجمتهم، مُقدمة عددًا من النصائح للسيدات والفتيات للحرص منهم.

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