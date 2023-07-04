إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى المحكمة العسكرية

أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب حافظ، بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، بشأن واقعة أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، حيث توفيت طبيبة صيدلانية وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة وطبيب آخر بعدما دهستهم سيارة بأحد الشوارع.

واقعة دهس صيدلانية بمصر

وقال المتحدث العسكري في البيان “في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة”.

وأضاف أنه تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت القضية برقم (170 / 2023) “جنايات عسكرية” شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم “القتل العمد والشروع فيه” وتقرر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية وجارٍ إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

ولفت إلى أن القوات المسلحة المصرية تؤكد على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، موجهًا خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ردود فعل واسعة

وكان المصريون استيقظوا قبل أيام على جريمة دهس بشعة راح ضحيتها امرأة فيما أصيب زوجها وأولادهما الثلاثة بإصابات مختلفة بعد تعرضها لحادث دهس متعمد إثر خلاف تطور بسرعة إلى جريمة قتل سببت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل وسط مطالبات بالتحقيق في الواقعة وتقديم الضابط المتهم للعدالة.