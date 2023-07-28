إحباط تهريب 135 كجم قات في جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (135) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

أقراص الإمفيتامين

قبضت شرطة محافظة القنفذة على مواطن لاتخاذه منزلًا تحت الإنشاء وكرًا لترويج (10,506) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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