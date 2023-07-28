اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب المعتدي على امرأة في قبضة شرطة تبوك إحباط تهريب 135 كجم قات في جازان ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات بنجران والقصيم القبض على مخالف روج الحشيش والإمفيتامين في الباحة المرور: احذر عند السير داخل الأحياء السكنية الديوان الملكي: وفاة تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود إنجازات تُزين مسيرة رياض محرز قبل الانتقال للأهلي تعديل بعض مواد لائحة نظام الأسلحة والذخائر 5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص ملغي
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (135) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
قبضت شرطة محافظة القنفذة على مواطن لاتخاذه منزلًا تحت الإنشاء وكرًا لترويج (10,506) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.