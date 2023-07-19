إحباط تهريب 260 كيلو من القات بالعارضة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، تهريب 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.