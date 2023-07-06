إحباط تهريب 3 كجم كوكايين مُخبأة في أحشاء 3 مسافرين بجدة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 كيلوجرام من مادة “الكوكايين”، عُثر عليها مُخبأة في أحشاء ثلاثة مسافرين قدموا إلى السعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.