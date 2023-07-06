إحباط تهريب 3 كجم كوكايين مُخبأة في أحشاء 3 مسافرين بجدة عرض سعودي أمام باولو ديبالا ضبط سائق متهور اصطدم بمركبة أخرى وتسبب بوفاة قائدها في حائل بيكيه: لم أتلق عرضًا سعوديًا وزير النفط العراقي: الخفض الطوعي للإنتاج يعزز استقرار سوق الطاقة العالمي واشنطن ستعلن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية قرار عراقي بشأن حارق المصحف الشورى يناقش تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية الأسبوع المقبل خطة أمريكية لحجب أشعة الشمس عن الأرض أرقام تُزين مسيرة لويس كاسترو
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 كيلوجرام من مادة “الكوكايين”، عُثر عليها مُخبأة في أحشاء ثلاثة مسافرين قدموا إلى السعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.