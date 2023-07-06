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كانوا قادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز

إحباط تهريب 3 كجم كوكايين مُخبأة في أحشاء 3 مسافرين بجدة

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
إحباط تهريب 3 كجم كوكايين مُخبأة في أحشاء 3 مسافرين بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 كيلوجرام من مادة “الكوكايين”، عُثر عليها مُخبأة في أحشاء ثلاثة مسافرين قدموا إلى السعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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