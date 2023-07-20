إصابة أكثر من 100 إيطالي بجروح خطيرة نتيجة سوء الأحوال الجوية

أعلن مسؤولون في إيطاليا عن إصابة أكثر من 100 شخص بجروح خطيرة نتيجة سوء الأحوال الجوية مع العواصف القوية والبرد الذي ضرب منطقة فينيتو الإيطالية بعد موجة حر غير الطبيعية، وفقًا لما قاله رئيس المنطقة، لوكا زايا.

جروح خطيرة

وقال رئيس منطقة فينيتو الإيطالية، لوكا زايا، عبر حسابه على فيسبوك: ارتفع عدد الجرحى الذين أصيبوا بجروح خطيرة يوم الأربعاء نتيجة البرد وسقوط شظايا النوافذ المكسورة إلى 110 أشخاص. مرة أخرى، أعرب عن امتناني لرجال الإنقاذ وممثلي الخدمات الفنية الذين قدموا المساعدة على الفور للناس واستمروا في العمل خلال هذه الساعات، بما في ذلك حساب الأضرار التي لحقت بالمنطقة.

من المعروف أن موجة الحر غير الطبيعية التي نشأت في جبال الأبينيني منذ يوم الأحد، تبعها عواصف بأمطار غزيرة وبرد غزير في شمال شرق إيطاليا في منطقة الدولوميت.

140 كم / ساعة

ووفقًا لخدمة الطقس الإقليمية في فينيتو، وصلت هبوب الرياح في الأماكن إلى 140 كم/ ساعة؛ مما أدى إلى تلف حوالي 30 مبنى، ترك نصفها بدون أسقف.

وأجبر العديد من السكان على مغادرة منازلهم، وكان هناك انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات الهاتفية.

وتابع زايا: “تلقت المراكز التشغيلية لخدمة الإطفاء وخدمة الدفاع المدني أكثر من 350 طلبا للمساعدة بسبب العواصف ذات الأمطار الغزيرة والبرد وهبوب الرياح التي تتجاوز 100 كم/ ساعة… تم تسجيل أكبر ضرر في مقاطعات بادوفا وتريفيزو وفيتشنزا والبندقية”.