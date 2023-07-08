إصابة قائد مركبة سقطت من جسر التوحيد في جازان

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مباشرة حادث مركبة انحرفت عن مسارها ما أدى إلى سقوطها من جسر التوحيد بجازان.

انحراف المركبة

وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر” إن مرور منطقة جازان باشر حادث مركبة انحرفت عن مسارها ما أدى إلى سقوطها من جسر التوحيد، ونتج عن الحادث إصابة قائدها.

وأكدت الإدارة أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة بشأن الحادث.