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لتمكين رواد الأعمال في القطاع

إطلاق المعسكر التدريبي لبرنامج مسرعة أعمال أنشطة الترفيه

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
إطلاق المعسكر التدريبي لبرنامج مسرعة أعمال أنشطة الترفيه
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن إطلاق المعسكر التدريبي لبرنامج مسرعة أعمال أنشطة الترفيه بنسخته الثانية لتمكين رواد الأعمال في القطاع والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.

ويعد برنامج مسرعة أعمال أنشطة الترفيه، هو برنامجًا سريعًا مكثفًا لمدة 12 أسبوعًا يهدف إلى رفع الكفاءات المحلية وﺗﻤكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في مجال الترفيه، حيث يتم من خلال البرنامج العمل على تسريع نمو المشاريع من خلال تقديم ورش العمل والإرشاد بالإضافة إلى ربطهم بشبكة واسعة من المستثمرين في القطاع الترفيهي.

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ومن المقرر أن ينتهي التسجيل بالمعسكر في 20 يوليو الجاري، فيما يبدأ المعسكر التدريبي من 24 -26 يوليو.

قطاعات يستهدفها برنامج مسرعة

ويستهدف البرنامج كلاً من القطاعات (مدن ومراكز الترفيه، تنظيم الفعاليات الترفيهية وإدارة الحشود، تشغيل مرافق الترفيهية، الحلول التقنية لقطاع الترفيه، إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، خدمات حجز التذاكر، والخدمات المساندة لقطاع الترفيه).

وبشأن أبرز الخدمات المقدمة لمسرعة أعمال أنشطة الترفيه، توفير بيئة عمل محفزة لروّاد الأعمال، الوصول لخبراء و مستشارين متخصصين في تطوير المشاريع، تقديم الإرشاد والتدريب، والوصول لشبكة من المستثمرين.

وعن الفئات المستهدفة فتتضمن:

  • المبدعين ورواد الأعمال.
  • المنشآت الناشئة.
  • الشركات الصغيرة والمتوسطة.

شروط الانضمام إلى البرنامج:

  • أن يكون المتقدم صاحب مشروع ناشئ أو لديه نموذج أولي لمشروع في مجال الترفيه.
  • أن يكون المشروع في أحد مجالات الترفيه.
  • القدرة على الالتزام وحضور أنشطة المسرعة.

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