إطلاق الموسم الثقافي الصيفي بشؤون الحرمين

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية، سلسلة برامج الموسم الثقافي الصيفي لعام 1445هـ، والذي يتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والتربوية المتنوعة.
وأوضحت مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية إسراء بنت صالح الطويرقي، أن البرامج المقدمة موجهة لجميع الفئات العمرية، وذلك لتلبية احتياجات المجتمع ورفع المستوى الثقافي والمعرفي لديهم، مبينة أن الموسم الثقافي يقدم العديد من البرامج، منها برامج ” التصميم بكانفا”، و”الحوار في بيئة العمل”، و” أخطاء التفكير”.