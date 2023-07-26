إطلاق برنامج صناعة الباحثة بشؤون الحرمين

أطلقت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالوكالة المساعدة للمكتبات والشؤون الثقافية للدراسات والبحث العلمي النسائية، برنامج صناعة الباحثة برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس.

ووفقاً للحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين بموقع “تويتر”، يبدأ التسجيل في البرنامج يوم الاثنين (6 محرم 1445هـ) ويستمر لمدة أربعة أيام، وبجوائز ماليّة قيّمة تصل إلى عشرة آلاف ريال.

برنامج للباحثات المتميزات

وأوضحت الوكيل المساعد للمكتبات والشؤون الثقافية للدراسات والبحث العلمي النسائية منيرة بنت علي السحيم أن البرنامج نوعي مهاري يعنى ببناء الباحثات المتميزات في الأبحاث العلمية، وإنتاج الأبحاث والدراسات الرصينة، مع نخبه من الأكاديميين المختصين في البحث العلمي، حيث تعد محفزة لجميع الباحثات والباحثين على استغلال جميع البرامج المقدمة في مكتبة الحرم المكي الشريف فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم.

هدف البرنامج

وبيّنت السحيم أن الهدف من هذا البرنامج أن تكون الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منارةً علميةً في نشر العلم النافع والرسالة العلمية والدعوية للحرمين الشريفين وقاصديهما والعالم أجمع، وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

واختتمت السحيم بالثناء لله على توفيقه، ثم رفعت الشكر للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على دعمه الدائم والمستمر، في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتطوير الخدمات المقدمة بمكتبات الحرمين الشريفين، والشكر موصول لوكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، على متابعتها المستمرة لجميع الأعمال المقدمة لرواد المكتبات وطلبة العلم.