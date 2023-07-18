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قبل وقوع الضرر

إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة
المواطن - واس

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أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أعفى مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة، حال مبادرتهم بإبلاغ السلطة المختصة قبل وقوع الضرر، أو ساهم الإبلاغ في ضبط بقية الجناة.

إعفاء عقوبة مرتكبي الاحتيال

وأوضحت النيابة العامة أن للمحكمة المختصّة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصّة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر.

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وأضافت “إنْ كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم”.

عقوبة جريمة الاحتيال المالي

تكرار الاحتيال المالي

وكانت النيابة العامة ذكرت في وقت سابق، أن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وقالت النيابة العامة إنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العودة”.

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