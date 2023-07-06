إفلاس 6 شركات كبرى في أمريكا خلال أسبوع

كشفت وسائل إعلام امريكية أن محاكم الإفلاس الأمريكية سجلت خلال الأسبوع الماضي ستة طلبات إفلاس كبيرة، في الوقت الذي وصلت فيه الديون المتعثرة إلى 6ر9 مليارات دولار.

إفلاس 6 شركات

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن طلبات الإفلاس الكبيرة الستة المسجلة في الأسبوع الماضي تشمل شركات أمريكية لا تقل مديونيتها عن 50 مليون دولار ومنها شركة صناعة السيارات الكهربائية لوردستاون موتورز وشركة التمويل العقاري بير ستريت.

في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة سندات الشركات المقومة بالدولار والديون المتعثرة للشركات المطروحة للتداول في الأمريكتين إلى 2ر274 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضي بزيادة نسبتها 63ر3% عن الأسبوع السابق حيث كانت 6ر264 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ.