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لا تقل مديونيتها عن 50 مليون دولار

إفلاس 6 شركات كبرى في أمريكا خلال أسبوع

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
إفلاس 6 شركات كبرى في أمريكا خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام امريكية أن محاكم الإفلاس الأمريكية سجلت خلال الأسبوع الماضي ستة طلبات إفلاس كبيرة، في الوقت الذي وصلت فيه الديون المتعثرة إلى 6ر9 مليارات دولار.

دولارات
دولارات

إفلاس 6 شركات

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن طلبات الإفلاس الكبيرة الستة المسجلة في الأسبوع الماضي تشمل شركات أمريكية لا تقل مديونيتها عن 50 مليون دولار ومنها شركة صناعة السيارات الكهربائية لوردستاون موتورز وشركة التمويل العقاري بير ستريت.

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إفلاس 6 شركات كبرى

في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة سندات الشركات المقومة بالدولار والديون المتعثرة للشركات المطروحة للتداول في الأمريكتين إلى 2ر274 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضي بزيادة نسبتها 63ر3% عن الأسبوع السابق حيث كانت 6ر264 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ.

 

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