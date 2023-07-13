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بجهود فريق التدخل السريع

إنقاذ حاج وحاجة من نزيف دموي وتوقف بالقلب بمكة المكرمة

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
إنقاذ حاج وحاجة من نزيف دموي وتوقف بالقلب بمكة المكرمة
المواطن - واس

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تمكّن فريق طبي في مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج من الجنسية المصرية يبلغ من العمر 68 عامًا، بعد وصوله لقسم الطوارئ بالمستشفى في حالة حرجة ووجود نزيف دموي من الجهاز الهضمي السفلي لتصل نسبة الهيموجلوبين إلى جرامين.

نزيف دموي

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه تم استقبال الحالة كحالة إنقاذ حياة، وتم نقلها إلى غرفة العمليات فورًا، ومباشرتها من قبل فريق طبي من وحدة المناظير، والجهاز الهضمي، ووحدة الأشعة التداخلية، وتم إجراء جميع التدخلات الجراحية التي تستدعيها حالة المريض، وبعد عمل الفحوصات الأساسية أظهرت النتائج أن نسبة الدم منخفضة، وحالة المريض الصحية غير مستقرة، مما دعى لوضعه على التنفس الصناعي، وإعطائه علاجات رفع الضغط، ثم تم عمل منظار علوي تبين من خلاله وجود تشوه خلقي في الشرايين المغذية للقولون والشرج، وتم عمل قسطرة من الفخذ الأيمن، واختيار الشريان المغذي للأمعاء الغليظة، حيث تم حقن المريض بمواد معلقة للتشوه الشرياني لإيقاف النزيف على الفور، وقد استغرقت العملية 3 ساعات.

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وبيّن التجمع الصحي أن الحاج تماثل للشفاء – ولله الحمد -، وتم خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة.

إنقاذ حاجة توقف قلبها

كما تمكن فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاجة تبلغ من العمر 65 عاماً من الجنسية الإندونيسية بعد توقف قلبها.

تفاصيل الحالة

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة وصلت مستشفى أجياد للطوارئ كحالة إنقاذ حياة وقد توقف القلب حيث تم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من فريق التدخل السريع بالمستشفى حيث تم إعطاء صدمات كهربائية وبفضل من الله تم إنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة وتم الاستمرار بإعطاء الأدوية الداعمة للحياة ومن ثم إدخال المريضة لقسم العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وأبان أنه بعد 5 أيام تم رفع جهاز التنفس الصناعي عن المريضة وعودة العلامات الحيوية والوعي بالكامل، ولا زالت تتلقى الخدمة والرعاية الطبية التخصصية بالعناية المركزة.

يذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن خلال العام الماضي 2022م من تقديم خدمة طبية لـــ 637 حالة دخول للعناية المركزة حيث إن المستشفى تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وطواقمها الطبية وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن.

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