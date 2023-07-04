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عملية الإنقاذ استمرت عدة ساعات

إنقاذ مغامر تاه في المحيط 137 يوماً

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ مساءً
إنقاذ مغامر تاه في المحيط 137 يوماً
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام تركية، أن بحارة أتراك أنقذوا مغامراً فرنسياً ضل سبيله في المحيط الأطلسي لمدة 137 يوماً.

وتمت عملية الإنقاذ تمت في 24 يونيو الماضي، واستمرت عدة ساعات.

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وأطلق البحارة الأتراك على متن ناقلة النفط عملية الإنقاذ بعد ورود رسالة تحذيرية أطلقها خفر السواحل الأمريكي.

فقدت آثاره

وبحسب ما ورد من تفاصيل، أنقذ البحارة المغامر، ديدييه بوفارد، الذي فقدت آثاره من 137 يوماً بينما كان يبحر في المحيط الأطلسي بقاربه الصغير الذي يبلغ طوله 6 أمتار.

وبدأ المغامر الفرنسي رحلته من جزر الكناري، لكنه لم يصل إلى الوجهة المقررة.

عملية الإنقاذ

واستغرقت عملية الإنقاذ 6 ساعات وجرى أمام سواحل بورتوريكو في البحر الكاريبي.

وأفاد قائد السفينة التركية، الكابتن نجاتي دوغان، بأنه تلقى اتصالا من خفر السواحل الأمريكي جاء فيه أن هناك قاربا يمر في محنة على بعد أكثر من 200 ميل من سواحل شمال بورتوريكو.

وأبلغ خفر السواحل أنه غير قادر على الوصول إلى القارب.

 

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