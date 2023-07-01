إنيستا يودع فيسيل كوبي: نجحت في تحقيق هدفي

شارك النجم الإسباني أندريس إنيستا، اليوم السبت، في مباراته الأخيرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيسيل كوبي الياباني، ثم أقام النادي حفل وداع له.

إنيستا يودع فيسيل كوبي

وأكد إنيستا خلال حفل الوداع أنه تطور كلاعب وكشخص في اليابان، كما بدا متأثرًا للغاية وهو يوجه كلمته للجماهير والمدينة التي استضافته خلال السنوات الأخيرة.

وقال النجم الإسباني: “نأخذ معنا كذكرى ثمينة الحب والاحترام الذي أظهروه لنا منذ اليوم الأول الذي وصلنا فيه إلى هنا، ومنذ اليوم الأول لي في اليابان كان هدفي هو جعل النادي أكبر، وأشعر بأنني نجحت في تحقيق هذا الهدف”.

وواصل صاحب الـ39 عامًا، قائلًا: “حاولت دائمًا بذل قصارى جهدي داخل وخارج الملعب. أتمنى أن تشعروا جميعًا بنفس الفخر الذي شعرت به مع هذا الفريق، وأريد الاعتزال واقفًا على قدمي داخل الملعب، ومستعد لاتخاذ خطوتي التالية”.

وحصل إنيستا على هدايا عديدة داخل أرضية الملعب، أبرزها من مالك نادي فيسيل كوبي، هيروشي ميكيتاني، الذي منحه الكاتانا، السيف الياباني.

مسيرة أندريس باليابان

وكان إنيستا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيسيل كوبي في يوليو عام 2018، وكان ضمن أفضل 11 لاعبًا في الدوري الياباني في 2019 و2021، إلا أنه تعرض لسلسلة إصاباته حرمته من اللعب بانتظام.