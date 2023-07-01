إنيستا يودع فيسيل كوبي: نجحت في تحقيق هدفي لحظة انهيار مبنى محترق في فرنسا بسبب الاحتجاجات العنيفة الأمن العام: سارعوا بترخيص السلاح قبل 30 ذي الحجة حارس النصر السابق ينضم لفلامنجو مدير CIA : لدينا فرصة عظيمة لتجنيد الجواسيس في روسيا العطور وسجاد الصلاة وأعواد السواك تتصدر مشتريات الحجاج فيفا يوافق على تجربة قانون التسلل الجديد التعاون الإسلامي تجتمع غدًا في جدة تلبية لدعوة السعودية قوانين إيلون ماسك تمنع رؤية التغريدات على تويتر ترقب الإعلان الرسمي عن قيادة لويس كاسترو للنصر
شارك النجم الإسباني أندريس إنيستا، اليوم السبت، في مباراته الأخيرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيسيل كوبي الياباني، ثم أقام النادي حفل وداع له.
وأكد إنيستا خلال حفل الوداع أنه تطور كلاعب وكشخص في اليابان، كما بدا متأثرًا للغاية وهو يوجه كلمته للجماهير والمدينة التي استضافته خلال السنوات الأخيرة.
وقال النجم الإسباني: “نأخذ معنا كذكرى ثمينة الحب والاحترام الذي أظهروه لنا منذ اليوم الأول الذي وصلنا فيه إلى هنا، ومنذ اليوم الأول لي في اليابان كان هدفي هو جعل النادي أكبر، وأشعر بأنني نجحت في تحقيق هذا الهدف”.
وواصل صاحب الـ39 عامًا، قائلًا: “حاولت دائمًا بذل قصارى جهدي داخل وخارج الملعب. أتمنى أن تشعروا جميعًا بنفس الفخر الذي شعرت به مع هذا الفريق، وأريد الاعتزال واقفًا على قدمي داخل الملعب، ومستعد لاتخاذ خطوتي التالية”.
وحصل إنيستا على هدايا عديدة داخل أرضية الملعب، أبرزها من مالك نادي فيسيل كوبي، هيروشي ميكيتاني، الذي منحه الكاتانا، السيف الياباني.
وكان إنيستا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيسيل كوبي في يوليو عام 2018، وكان ضمن أفضل 11 لاعبًا في الدوري الياباني في 2019 و2021، إلا أنه تعرض لسلسلة إصاباته حرمته من اللعب بانتظام.
8⃣👏👏👏❤️🤍#visselkobe #ヴィッセル神戸#iniestaKO8Eforever pic.twitter.com/5Kiajcu4O5
— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) July 1, 2023
8⃣🙌🙌🙌#visselkobe #ヴィッセル神戸#iniestaKO8Eforever pic.twitter.com/5FyuKBVZwT
— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) July 1, 2023