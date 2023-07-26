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عواصف في الشمال وحرائق بالجنوب

إيطاليا تواجه أغرب أنواع الطقس على الإطلاق

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
إيطاليا تواجه أغرب أنواع الطقس على الإطلاق
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تواجه إيطاليا أنواعًا متعددة من الطقس القاسي في آنٍ واحد، حيث تحترق الأجزاء الجنوبية من البلاد بسبب الحرارة الشديدة، بينما تضرب العواصف القاتلة الشمال.

موجة طقس غير مسبوقة

وأفادت تقارير إيطالية، نشرتها شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أمس الثلاثاء، بأن موجة الطقس السيئة قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل، وفقًا للسلطات الإيطالية. بينما تضرب العواصف شمال إيطاليا، يكون الجنوب شديد الحرارة تحت موجة حر شديدة.

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وقُتل مراهق وامرأة جراء تساقط الأشجار عندما ضربت عواصف شديدة شمال إيطاليا في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.

عواصف في الشمال وحرائق في الجنوب

وقالت فرقة الإطفاء الإيطالية: إنها استجابت لـ400 مكالمة طوارئ لسقوط الأشجار وتدمير الأسطح والفيضانات وتحطيم النوافذ بعد أن تسببت العواصف في أضرار واسعة النطاق في المنطقة.

وفي الأيام الأخيرة، ضربت عواصف شمال إيطاليا بسبب الطقس القاسي، الذي تسبب أيضًا في حدوث أعاصير ورياح قوية. وفي الأسبوع الماضي، أُصيب 100 شخص بعد هطول أمطار برد بحجم كرة التنس في منطقة فينيتو. وفي بعض أجزاء صقلية، وصلت درجات الحرارة إلى 47.4 درجة مئوية، يوم الاثنين الماضي، بالقرب من الرقم القياسي الأوروبي لدرجة الحرارة البالغة 48.8 درجة مئوية، المسجلة في عام 2021.

حرائق الغابات المروعة

وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 88 عامًا في صقلية، وفقًا لمتحدث باسم الحكومة لشبكة CNN. وذكرت قناة SkyTG24 التابعة لشبكة CNN أن المرأة التي كانت تعاني من مشاكل صحية خطيرة، ماتت لأن الأطباء لم يتمكنوا من الوصول إليها بسبب حرائق الغابات.

اندلع أكثر من 40 حريقًا في صقلية، بما في ذلك حريق في مكب بيلولامبو نتج عنه أبخرة سامة، وفقًا لما ذكرته فرقة الإطفاء الإيطالية.

كما تم إجلاء أكثر من 1500 شخص من المنطقة المتضررة وتضررت عدة منازل. وتم إغلاق مطار فالكون بورسيلينو في باليرمو لعدة ساعات أمس الثلاثاء بسبب الحرائق، لكن أعيد فتحه في وقت لاحق، مع تأخيرات كبيرة في رحلات الطيران.

إيطاليا تمر بأوقات عصيبة

من جهته، قال وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي، نيلو موسوميسي: إن إيطاليا تمر بأوقات عصيبة للغاية. وأضاف: “نحن نعيش واحدة من أكثر الأيام تعقيدًا في العقود الماضية، العواصف والأعاصير والبرد الكبير في الشمال؛ حرارة شديدة وحرائق مدمرة في الوسط والجنوب.

ومع تسارع أزمة المناخ التي يسببها الإنسان، اكتشف العلماء أن الظواهر الجوية السيئة مثل موجات الحرارة والعواصف ستصبح أكثر تواترًا وشدة. ووجدت دراسة نُشرت يوم الثلاثاء أن موجة الحر في جنوب أوروبا كانت مستحيلة فعليًّا، إلا أن السبب الرئيسي فيها تغير المناخ.

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