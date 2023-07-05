واشنطن تطالب إسرائيل بترميم البنية التحتية في جنين فوز ثمين لـ الأهلي ضد الإسماعيلي اتفاق وزراء الطاقة في أوبك على مواصلة التشاور لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول إبراهيم الحجاج ونجوم مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي بالرياض متهم يفجر 3 قنابل يدوية داخل محكمة أوكرانية قبل انتحاره أنخل دي ماريا يعود إلى بنفيكا بعد غياب 13 عامًا أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي توقعات بوصول درجات الحرارة في السعودية لـ 50 مئوية جماهير الهلال تطلب رحيل جانج هيون سو حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
عقد وزراء الطاقة والنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم، اجتماعًا لحضور ندوة أوبك الدولية الثامنة في العاصمة النمساوية فيينا التي تعقد سنويًّا.
وتم خلال الاجتماع مراجعة أوضاع السوق، واتفقوا على مواصلة التشاور مع نظرائهم من خارج أوبك، من خلال الآليات المعمول بها فعليًّا، بما في ذلك اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري للدول من أوبك وخارجها، وذلك مواصلةً لجهودهم المستمرة لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول.
كما أعرب الوزراء عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية لتمديدها الخفض التطوعي الذي قدَّمته، البالغ مليون برميل في اليوم، ليشمل شهر أغسطس، كما قدَّموا الشكر للاتحاد الروسي للخفض التطوعي الإضافي للصادرات الذي قدَّمه بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا، والجزائر للخفض التطوعي الإضافي الذي قدمته، البالغ 20 ألف برميل يوميًّا في شهر أغسطس من عام 2023م.