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أعربوا عن تقديرهم للسعودية لتمديدها الخفض التطوعي

اتفاق وزراء الطاقة في أوبك على مواصلة التشاور لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
اتفاق وزراء الطاقة في أوبك على مواصلة التشاور لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول
المواطن - واس

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عقد وزراء الطاقة والنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم، اجتماعًا لحضور ندوة أوبك الدولية الثامنة في العاصمة النمساوية فيينا التي تعقد سنويًّا.

مواصلة التشاور

وتم خلال الاجتماع مراجعة أوضاع السوق، واتفقوا على مواصلة التشاور مع نظرائهم من خارج أوبك، من خلال الآليات المعمول بها فعليًّا، بما في ذلك اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري للدول من أوبك وخارجها، وذلك مواصلةً لجهودهم المستمرة لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول.

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الخفض التطوعي

كما أعرب الوزراء عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية لتمديدها الخفض التطوعي الذي قدَّمته، البالغ مليون برميل في اليوم، ليشمل شهر أغسطس، كما قدَّموا الشكر للاتحاد الروسي للخفض التطوعي الإضافي للصادرات الذي قدَّمه بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا، والجزائر للخفض التطوعي الإضافي الذي قدمته، البالغ 20 ألف برميل يوميًّا في شهر أغسطس من عام 2023م.

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