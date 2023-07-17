احتراق 11 منزلًا وإجلاء آلاف الإسبان بسبب حرائق الغابات

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كشفت تقارير إعلامية أن السلطات في جزيرة لا بالما الكنارية الإسبانية، أجلت أمس أكثر من 4250 شخصًا مع انتشار حرائق الغابات.
ووفقًا لمسؤولين محليين، فإن الحرائق التي اندلعت بمساحة تقدر بما يقرب من 4700 هكتار، اقتربت من بلدة بونتاجوردا في شمال غرب الجزيرة.
وقالت السلطات المحلية: إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم جاؤوا من بونتاجوردا وبلدة تيخارافي المجاورة، بعد أن أُحرق ما لا يقل عن 11 منزلًا بالكامل.
الجدير بالذكر أن نحو 300 من رجال الإطفاء تدعمهم 11 طائرة ومروحية يعملون على السيطرة على الحريق الذي التهم مساحة تعادل نحو 6500 متر مربع.