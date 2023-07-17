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فرق الإطفاء تكافح للسيطرة عليها

احتراق 11 منزلًا وإجلاء آلاف الإسبان بسبب حرائق الغابات

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
احتراق 11 منزلًا وإجلاء آلاف الإسبان بسبب حرائق الغابات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن السلطات في جزيرة لا بالما الكنارية الإسبانية، أجلت أمس أكثر من 4250 شخصًا مع انتشار حرائق الغابات.

احتراق 11 منزلًا

ووفقًا لمسؤولين محليين، فإن الحرائق التي اندلعت بمساحة تقدر بما يقرب من 4700 هكتار، اقتربت من بلدة بونتاجوردا في شمال غرب الجزيرة.

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وقالت السلطات المحلية: إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم جاؤوا من بونتاجوردا وبلدة تيخارافي المجاورة، بعد أن أُحرق ما لا يقل عن 11 منزلًا بالكامل.

الجدير بالذكر أن نحو 300 من رجال الإطفاء تدعمهم 11 طائرة ومروحية يعملون على السيطرة على الحريق الذي التهم مساحة تعادل نحو 6500 متر مربع.

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