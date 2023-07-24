Icon

التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا Icon 44 وظيفة شاغرة لدى السلام لصناعة الطيران Icon توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة Icon الأهلي حائر بين فافر وماتياس يايسله Icon السديس يطلق جائزة التميز النسائية Icon وظائف هندسية وفنية شاغرة بمجموعة الراشد Icon تسجيل أعلى مناصب قيادية نسائية في تاريخ شؤون الحرمين Icon الشباب يتفاوض مع مارك فان بوميل Icon مدني دومة الجندل يخمد حريقًا في محطة محروقات Icon برشلونة يتحدى الريال في صفقة مبابي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في عملية استغرقت 4 ساعات

استئصال ورم نادر لمريضة بمستشفى الملك فهد بجدة

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
استئصال ورم نادر لمريضة بمستشفى الملك فهد بجدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكن فريق طبي جراحي متخصص في مستشفى الملك فهد بجدة من إنهاء معاناة امرأة مصابة بورم نادر جدًا وقريب من الأوعية الدموية.

تفاصيل العملية

وأوضحت صحة جدة، أن المريضة حضرت للعيادة بعد تحويلها من عيادة الغدد الصماء، وتم إجراء المزيد من الفحوصات اللازمة لها، حيث أظهرت الأشعة وجود مرض “إنقليومو” والذي يُعد من الأورام النادرة جدًا حدوثها في حالة واحدة من كل مليون شخص.

قد يهمّك أيضاً
البحر الأسود يتحول لمنطقة عسكرية بعد انهيار اتفاق الحبوب

البحر الأسود يتحول لمنطقة عسكرية بعد انهيار اتفاق الحبوب

رد فعل روبيرتو فيرمينيو بعد اهتمام الأهلي بضم ماركو سيلفا

رد فعل روبيرتو فيرمينيو بعد اهتمام الأهلي بضم ماركو سيلفا

وتمت العملية بنجاح، حيث تم استئصال كامل الورم في عملية استغرقت 4 ساعات، جرى بعدها نقل المريضة إلى العناية المركزة ومن ثم إلى قسم التنويم وحظيت المريضة بعناية فائقة حتى تحسنت حالتها الصحية وغادرت المستشفى وهي الآن بحالة صحية جيدة.

أطباء من تخصصات مختلفة

وشارك في العملية أطباء من تخصصات مختلفة في مجال القلب والتخدير والعناية المركزة وجراحة الأوعية الدموية، بوصفها من العمليات عالية الخطورة لوقوع الورم في منطقة خطرة عند تفرع الشريان السباتي، وهي منطقة مليئة بالأوعية الدموية والأعصاب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46...

السعودية اليوم
4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى مكة
السعودية اليوم

4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى...

السعودية اليوم
الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض وبايدن على علم
العالم

الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض...

العالم
وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط هذا العام
العالم

وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط...

العالم
أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي
السعودية اليوم

أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات...

السعودية اليوم
أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم إرهابي وخططا لاغتيال رجال أمن
أخبار رئيسية

القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم...

أخبار رئيسية
ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم
آخر الاخبار

ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم

آخر الاخبار