استبدال صمام ميترالي لمريضة بدلاً من آخر حيواني زرعته خارج السعودية

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تمكن أطباء القلب في منطقة القصيم من إجراء عملية قلب مفتوح عالية الخطورة لمريضة تم فيها استئصال الصمام الميترالي المتكلس وزرع آخر استغرقت 6 ساعات جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وأكد تجمع القصيم الصحي أن فريقاً طبياً متخصصاً في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب استقبل مريضة راجعت المركز وهي تعاني من وجود ضيق في التنفس كان يحدث مع بذل الجهود المتوسطة، إلا أن الحالة تفاقمت خلال عام واحد لتظهر المشكلة التنفسية مع أي جهد بسيط تقوم به، مشيرًا إلى أنه وبعد إجراء الفحوصات السريريّة والمخبرية الأساسية واللازمة تبيّن إصابة الصمام الميترالي بتضيّق وتكلّس شديدين.
وأكد الفريق الطبي المعالج أنه اتضح أن المريضة خضعت قبل 9 سنوات لعملية جراحة قلب في الخارج” دولة شرق آسيويّة ” استُبدل فيها نفس الصمام بآخر حيواني, حيث تم على الفور اتخاذ قرار بإعادة الجراحة الخارجية القديمة، والتخطيط لتنفيذ جراحة عالية الخطورة وزرع صمام معدني جديد مكان الصمام السابق بعد استئصاله وتكللت بالنجاح بفضل الله ، وقد خرجت المريضة من المركز وهي بحالة مستقرة في اليوم السادس من عمل الجراحة للمتابعة في قسم العيادات الخارجية بشكل دوري ولتعود إلى ممارسة حياتها بصورة طبيعية.
الجدير بالذكر أن أطباء مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تمكنوا من إجراء أكثر من 78 عملية خلال النصف الأول من العام الحالي.