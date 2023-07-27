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زودوا المبنى بمولدات لحين إصلاح العطل

استجابة سريعة لشركة الكهرباء لبلاغ مقيم بجدة

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
استجابة سريعة لشركة الكهرباء لبلاغ مقيم بجدة
المواطن - فريق التحرير

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روى مقيم مصري تفاصيل انقطاع الكهرباء عن مقر سكنه في جدة بسبب عطل في كابل الكهرباء المغذي أسفل الأرض ، وردة فعل الشركة السعودية للكهرباء بعد الإبلاغ عن العطل.

وأوضح المقيم انه بالأمس انقطعت الكهرباء بالمبنى ولم يتمكنوا من النور بسبب الحر، فقاموا بالاتصال بشركة الكهرباء التي لم تأخذ وقتًا سوى 10 دقائق ووجدوا عطلاً في الكابل أسفل الأرض والتي قد يأخذ إصلاحها يومًا أو يومين.

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وأضاف المقيم أنه بعد 15 دقيقة أرسلت الشركة سيارة بمولدات كهرباء لتزويد العمارة بالطاقة حتى الانتهاء من إصلاح العطل.

وتعليقًا على سرعة الاستجابة قال المقيم” شكرًا لشركة الكهرباء وشكرًا للسعودية ، وهنا بيبان ازاي المعاملة الآدمية وازاي تحافظ على حياة الواحد ، كل واحد عارف شغله “.

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