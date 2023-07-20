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عن طريق المنظار المرن للقصبات الهوائية

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
المواطن - واس

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نجح أطباء أمراض وجراحة الصدر في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة وعبر استخدام تقنية جراحة المنظار باستخراج “حلقة معدنية” من صدر مريض في السبعينيات من عمره، منهياً بذلك أعراض التهاب الصدر وحالة السعال المزمن الذي يعانيها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

جراحة عاجلة

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض الذي يبلغ من العمر 73 عاماً حضر إلى قسم الطوارئ في المستشفى وهو يعاني من زيادة حدة هذه الأعراض، وعقب الانتهاء من المعاينة السريرية الأولية تمت إحالته لإجراء الفحوصات اللازمة للمريض وعمل الأشعة السينية للصدر.

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وأفاد التجمع أن نتائج الفحوصات والأشعة بيّنت بوضوح وجود “حلقة معدنية” داخل الصدر وبقيت مستقرة في الحجاب الحاجز للمريض لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، حيث لزم الأمر القيام بالتدخل الجراحي بعد المشاورات الطبية بين المتخصصين في قسم جراحة الصدر بالمستشفى.

منظار مرن

وبين أن الفريق الطبي قام بتنفيذ العملية تحت التخدير الموضعي وجرى خلالها استخراج الجسم المعدني عن طريق المنظار المرن للقصبات الهوائية في وحدة المناظير المشتركة، وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، وزالت كافة الأعراض التي كان يعاني منها المريض، وغادر المستشفى بالسلامة والعافية.

يذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أجرى 8656 عملية جراحية متنوعة خلال النصف الأول “يناير – يونيو” من العام الحالي 2023م.

 

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