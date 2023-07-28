استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من الشرطة

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أعلن نادي الصفاقسي التونسي مساء الخميس، قبول استقالة مدربه المصري حسام البدري، وذلك بعد الخسارة من الشرطة العراقي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وجاء رحيل البدري بسبب غضب الإدارة التونسية للنادي من تفاوضه مع نادي الزوراء العراقي ونادي سيراميكا كليوباترا المصري لتدريب أحدهم في الفترة المقبلة.
وكان فريق الشرطة، هزم الفريق التونسي بهدف اللاعب علاء الزهرة في الدقيقة الـ 65 من ركلة جزاء.
وانتهت المباراة بفوز الشرطة بهدف ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة، حيث أُقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.