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أبها تسجل أقل حرارة بـ 21 درجة مئوية

استمرار الطقس الحار والأحساء الأعلى بـ 49 درجة مئوية

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
استمرار الطقس الحار والأحساء الأعلى بـ 49 درجة مئوية
المواطن - فريق التحرير

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن يستمر الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، مشيرًا إلى أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بـ49 درجة مئوية.

رياح وأتربة

وقال مركز الأرصاد في تغريدة نشرها عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر: إنه يتوقع أن تشهد أجزاء من المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وكذلك الساحل الواقع من مكة المكرمة إلى جازان، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

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ولفت المركز إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من عسير وجازان.

الأحساء وأبها

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء تسجل أعلى درجة مئوية بـ 49 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أقل درجة حرارة بـ 21 درجة مئوية.

وفيما يخص معدلات نسب الرطوبة بالسعودية، ذكر المركز الوطني للأرصاد أن أعلى رطوبة وصلت إلى 58% في كل من القنفذة وينبع والوجه.

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