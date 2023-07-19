استمرار توافد القادة للمشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

وصل الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين إلى جدة اليوم، للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ووصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر, إلى جدة اليوم, للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي, وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ولي عهد الكويت

كما وصل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت إلى جدة اليوم، للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي, والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.