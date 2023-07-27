اعتقال فرنسي هدد رئيسة الوزراء بالقتل

قالت وسائل الإعلام الفرنسية: إن الشرطة ألقت القبض على شخص هدد بقتل رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن.

تهديد رئيسة الوزراء

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الرجل البالغ 30 عامًا، من سكان بلدية كاريير سو بواسي في مقاطعة إيفلين القريبة من العاصمة باريس، حيث وجه رسائل عبر موقع الحكومة على الانترنت تضمنت تهديدات، بما فيها بقطع حنجرة بورن.

واعترف الموقوف بأنه وجه التهديدات متأثرًا بالضغط النفسي على خلفية تعاطي الكحول والفقر والصدمة النفسية، جراء مقتل المراهق نائل ذي الأصول الجزائرية على يد رجل شرطة أثناء محاولة توقيفه بضواحي باريس.

وقالت مصادر أمنية: إن الرجل لم يبد المقاومة أثناء إلقاء القبض عليه، فيما لم يعثر على أي أسلحة في منزله.

ومن المتوقع أن يمثل الرجل أمام المحكمة يوم الخميس 27 يوليو.

وفي وقت سابق، كان الرجل قد وجه تهديدات إلى موظفي شركة تجارية، حيث عثرت الشرطة آنذاك على سكين كبير بعد تفتيش منزله.