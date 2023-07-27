Icon

التجارة: أكواب الفولاذ تضر بصحة الأطفال توقفوا عن استخدامها Icon النفط يسجل أولى خسائره بعد قرار الفيدرالي الأمريكي Icon وصول أكثر من 665 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon 5 فئات معرضة للإجهاد الحراري هذه الأيام Icon مفاجأة بشأن أسعار الذهب في 2024 Icon الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في السعودية Icon لحظة سقوط رافعة فوق رؤوس المارة بأحد الشوارع الأمريكية Icon رئيس الإمارات ينعى سعيد بن زايد ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام Icon 30 معرضًا رقميًّا لشؤون الحرمين الشريفين هذا العام Icon تونس تسيطر على جميع الحرائق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وجه رسائل عبر موقع الحكومة على الإنترنت

اعتقال فرنسي هدد رئيسة الوزراء بالقتل

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
اعتقال فرنسي هدد رئيسة الوزراء بالقتل
المواطن - فريق التحرير

قالت وسائل الإعلام الفرنسية: إن الشرطة ألقت القبض على شخص هدد بقتل رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن.

تهديد رئيسة الوزراء

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الرجل البالغ 30 عامًا، من سكان بلدية كاريير سو بواسي في مقاطعة إيفلين القريبة من العاصمة باريس، حيث وجه رسائل عبر موقع الحكومة على الانترنت تضمنت تهديدات، بما فيها بقطع حنجرة بورن.

قد يهمّك أيضاً
وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة

تطور مفاجئ يبعد موسى ديابي عن النصر!

تطور مفاجئ يبعد موسى ديابي عن النصر!

واعترف الموقوف بأنه وجه التهديدات متأثرًا بالضغط النفسي على خلفية تعاطي الكحول والفقر والصدمة النفسية، جراء مقتل المراهق نائل ذي الأصول الجزائرية على يد رجل شرطة أثناء محاولة توقيفه بضواحي باريس.

وقالت مصادر أمنية: إن الرجل لم يبد المقاومة أثناء إلقاء القبض عليه، فيما لم يعثر على أي أسلحة في منزله.

ومن المتوقع أن يمثل الرجل أمام المحكمة يوم الخميس 27 يوليو.

وفي وقت سابق، كان الرجل قد وجه تهديدات إلى موظفي شركة تجارية، حيث عثرت الشرطة آنذاك على سكين كبير بعد تفتيش منزله.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في الانتظار بعد التحلل من الإحرام
السعودية اليوم

الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في...

السعودية اليوم
حقيقة رغبة يونايتد في ضم سفيان مرابط
الرياضة

حقيقة رغبة يونايتد في ضم سفيان مرابط

الرياضة
اكتشاف نجم غريب له وجهان مختلفان
حصاد اليوم

اكتشاف نجم غريب له وجهان مختلفان

حصاد اليوم
اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام
العالم

اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام

العالم
توقعات باستمرار تأثير ارتفاع الحرارة حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

توقعات باستمرار تأثير ارتفاع الحرارة حتى نهاية...

السعودية اليوم
الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد النبوي
السعودية اليوم

الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد...

السعودية اليوم
تقنية جديدة للبطاريات في آيفون 15
تكنولوجيا

تقنية جديدة للبطاريات في آيفون 15

تكنولوجيا
رياح البوارح تطرق أبواب السعودية بدءًا من الغد
السعودية اليوم

رياح البوارح تطرق أبواب السعودية بدءًا من...

السعودية اليوم