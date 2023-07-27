اعتماد حركة نقل مديري ووكلاء المدارس بالطائف

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اعتمد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف فهد بن ماجد الشريف، حركة النقل لمديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات للعام الدراسي 1445هـ، ضمن الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم.
وأوضح الحساب الرسمي لـ تعليم الطائق بموقع “تويتر”عبر إنفوجراف أن الحركة شملت (46) مديرًا و(٥٣) مديرة و(٥٠) وكيل مدرسة و(٢٧) وكيلة مدرسة.
وأكد المدير العام لـ تعليم الطائف أن استلام خطابات التكليف؛ سيكون اعتبارًا من يوم الأحد 26 محرم 1445هـ من مكاتب التعليم، وستكون المباشرة في المدارس الجديدة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 28 محرم 1445هـ.
مدير #تعليم_الطائف يعتمد حركة نقل مديري المدارس ووكلائها “بنين – بنات” لكافة المراحل الدراسية للعام الدراسي 1445 هـ .علماً بأن استلام خطابات التكليف ستكون اعتباراً من يوم الأحد 26 محرم الجاري من مكاتب التعليم،
والمباشرة في المدارس كحد أقصى يوم الثلاثاء 28 محرم 1445.… pic.twitter.com/FeRs0rspGB
— إدارة تعليم الطائف (@MOE_TIF) July 27, 2023