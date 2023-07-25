اعتماد نظام الفصلين الدراسيين بكلية الحرم

وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ما رفعه مجلس كلية الحرم من اعتماد نظام الفصلين الدراسيين وما يحقق من تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين.

وبين الرئيس العام أن هذا القرار جاء في إطار حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين بما يتوافق مع رؤية السعودية الطموحة 2030 في إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.

وفي الختام رفع الشيخ السديس شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما والمنظومة التعليمية بالحرمين الشريفين، وطلبة العلم.