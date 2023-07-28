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فُقد منذ سبتمبر 1986

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت شرطة كانتون فاليه، بيانًا أكدت فيه أنها عثرت في نهر جليدي في الجانب السويسري من جبال الألب على رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، ومع انحسار الأنهار الجليدية بفعل الاحترار المناخي، تم العثور على عدد من متسلقي الجبال الذين فُقد أثرهم منذ عقود.

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وفي 12 يوليو، اكتشف متسلقو جبال رفاتاً بشرياً وقطعاً من معدات التسلق على نهر تيودول الجليدي في جنوب سويسرا.

ونقل هذا الرفات إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى فاليه في مدينة سيون عاصمة الكانتون لفحصها.

فُقد منذ سبتمبر 1986

وأشارت شرطة فاليه إلى أن “مقارنة الحمض النووي أظهرت أن الرفات هو لمتسلق جبال الألب الذي فُقد منذ سبتمبر 1986″.

واعتُبر هذا المتسلق الألماني الذي كان يبلغ 38 عاماً يومها في عداد المفقودين نظراً إلى عدم عودته من نزهة جبلية.

ولم تتوصل عمليات البحث التي أجريت آنذاك إلى العثور عليه.

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