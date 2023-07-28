اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب المعتدي على امرأة في قبضة شرطة تبوك إحباط تهريب 135 كجم قات في جازان ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات بنجران والقصيم القبض على مخالف روج الحشيش والإمفيتامين في الباحة المرور: احذر عند السير داخل الأحياء السكنية الديوان الملكي: وفاة تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود إنجازات تُزين مسيرة رياض محرز قبل الانتقال للأهلي تعديل بعض مواد لائحة نظام الأسلحة والذخائر 5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص ملغي
أصدرت شرطة كانتون فاليه، بيانًا أكدت فيه أنها عثرت في نهر جليدي في الجانب السويسري من جبال الألب على رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986.
وفي التفاصيل، ومع انحسار الأنهار الجليدية بفعل الاحترار المناخي، تم العثور على عدد من متسلقي الجبال الذين فُقد أثرهم منذ عقود.
وفي 12 يوليو، اكتشف متسلقو جبال رفاتاً بشرياً وقطعاً من معدات التسلق على نهر تيودول الجليدي في جنوب سويسرا.
ونقل هذا الرفات إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى فاليه في مدينة سيون عاصمة الكانتون لفحصها.
وأشارت شرطة فاليه إلى أن “مقارنة الحمض النووي أظهرت أن الرفات هو لمتسلق جبال الألب الذي فُقد منذ سبتمبر 1986″.
واعتُبر هذا المتسلق الألماني الذي كان يبلغ 38 عاماً يومها في عداد المفقودين نظراً إلى عدم عودته من نزهة جبلية.
ولم تتوصل عمليات البحث التي أجريت آنذاك إلى العثور عليه.