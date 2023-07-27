اكتشاف نباتات تصدر إشارات كهربائية

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اكتشف باحثون أن النباتات، رغم عدم احتوائها على جهاز عصبي، إلا أنها قادرة على إصدار الإشارات الكهربائية.
وبحسب وسائل إعلام، فقد استطاع العلماء رصد هذه الإشارات.
وبحسب مجلة ساينس أدفانسيس، يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام تطوير تقنيات تساعد النباتات على مقاومة الإجهاد.