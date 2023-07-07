استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس نيمار يُربك حسابات باريس سان جيرمان الأهلي يواصل التفاوض مع السيتي لضم رياض محرز أكثر من 475 إصدارًا رقميًا بالحرمين الشريفين وخدمات على مدار الساعة اكتمال مغادرة 4951 حاجًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة مسيرة لويس كاسترو مع بوتافوجو تُطمئن جمهور النصر إنتر ميامي يعتزم الإعلان عن صفقة ألبا اليوم جموع غفيرة تملأ صحن الطواف قبل أداء صلاة الجمعة 7 أهلاوية قد يغيبون عن مباراة القمة بالدوري المصري الأرصاد: أمطار رعدية وبرد على جازان وعسير والباحة
اكتملت اليوم مغادرة كافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي نفذته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى بلادهم والبالغ عددهم 4951 حاجاً وحاجةً ينتمون لـ92 دولة من مختلف دول العالم، بعد أن أدّوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت على الضيوف أداء النسك بفضل من الله ثم بما وفرته القيادة الحكيمة -أيدها الله- من خدمات أسهمت في أدائهم النسك في جو يسوده الأمن والأمان والسكينة.
وأنهت وزارة الشؤون الإسلامية إجراءات مغادرة الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بالمدينتين المقدستين.
وأعرب ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – على ما وجدوه من حفاوة وتسهيلات وخدمات متكاملة على جميع المستويات يضاف إليها التعامل الإنساني والكريم من جميع العاملين في الوزارة خلال أدائهم المناسك، سائلين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء على خدمتهما للإسلام والمسلمين وأن يجعل ما يقدمانه من خدمة ضيوف الرحمن في موازين أعمالهم.