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تراوحت درجات الحرارة بين 46-48 في الظل

الأحساء الأعلى سخونة بين مدن السعودية خلال الثلث الأول من الصيف

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
الأحساء الأعلى سخونة بين مدن السعودية خلال الثلث الأول من الصيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن مدينة الأحساء تعد الأعلى سخونة بين مدن السعودية خلال الثلث الأول من فصل الصيف.

الأحساء الأكثر سخونة

وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن “الأحساء الأعلى سخونة بين مدن السعودية خلال الثلث الأول من فصل الصيف، حيث سجّلت خلال الـ13 يومًا الماضية درجات حرارة عظمى تراوحت بين (46-48) ْم في الظل”.

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أعلى درجات الحرارة اليوم

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم الأربعاء في السعودية بواقع 48 درجة مئوية.

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 48 مئوية، تلاها الدمام بواقع 47 مئوية.

وجاءت المدينة المنورة وبريدة ووادي الدواسر والقيصومة في المركز الثالث بتسجيل 45 درجة مئوية، أما الرياض والدوادمي فسجلتا 45 مئوية.

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