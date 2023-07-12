الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 62 نقطة فيكتور سيموس ينضم للجهاز الإداري بالوحدة الأحساء الأعلى سخونة بين مدن السعودية خلال الثلث الأول من الصيف ريال مدريد ينتظر حسم صفقة مبابي ميتروفيتش مطلب الهلاليين مسيرة سلطان الفرحان قبل الانتقال للاتحاد مطالبات بمنح الطهاة السعوديين فرصة تقديم الوجبات بالخطوط السعودية الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 48 مئوية الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر ميناء جدة المرور يدعو إلى خلو المركبة من 6 أشياء خلال الطقس الحار
أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن مدينة الأحساء تعد الأعلى سخونة بين مدن السعودية خلال الثلث الأول من فصل الصيف.
وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” إن “الأحساء الأعلى سخونة بين مدن السعودية خلال الثلث الأول من فصل الصيف، حيث سجّلت خلال الـ13 يومًا الماضية درجات حرارة عظمى تراوحت بين (46-48) ْم في الظل”.
وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم الأربعاء في السعودية بواقع 48 درجة مئوية.
وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 48 مئوية، تلاها الدمام بواقع 47 مئوية.
وجاءت المدينة المنورة وبريدة ووادي الدواسر والقيصومة في المركز الثالث بتسجيل 45 درجة مئوية، أما الرياض والدوادمي فسجلتا 45 مئوية.