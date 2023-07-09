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الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم الأحد في السعودية بواقع 48 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 46 مئوية، يليها وادي الدواسر بواقع 47 مئوية.

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فيما حل كل من القيصومة، الدمام، شرورة في المركز الثالث، بتسجيل 46 درجة مئوية، تلاها كل من الرياض وبريدة بتسجيل 45 مئوية.

المناطق الأعلى حرارة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة على الأجزاء الجنوبية من وسط وغرب السعودية.

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