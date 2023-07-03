الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة عظمى اليوم الاثنين بالسعودية بواقع 46 درجة مئوية.
وذكر المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بالسعودية اليوم بواقع 46 مئوية، يليها كل من الدمام التي سجلت 45 درجة مئوية.
وحلت بعد ذلك كل من عرفات، الرياض، القيصومة، بريدة، شرورة، ووادي الدواسر بتسجيل 44 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى منطقة الباحة.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.