الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في السعودية

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كشف محلل الطقس بالمركز الوطني الأرصاد عادل قازنلي، موعد انكسار الموجة الحارة في السعودية، متوقعًا استمرار هطول الامطار على مصائف السعودية.
وقال قازنلي في مداخلة مع قناة الإخبارية: إنه يتوقع أن تستمر الأمطار في الهطول على مصائف السعودية.
وتابع محلل الطقس: ستبدأ درجات الحرارة في السعودية بالانخفاض تدريجيًّا بعد شهر من الآن.
وأوضح أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض في فترات المساء والليل، ذلك في غضون شهر من الآن، لكن تستمر درجات الحرارة مرتفعة خلال فترات النهار.
وأشار محلل الطقس أن في الشهر القادم ستنخفض ساعات النهار والتي تساهم في خفض درجات الحرارة في التدريج.
ولفت قازنلي أن الفرصة مهيأة لاستمرار هطول الأمطار في المصايف، خاصة في الأماكن الجنوبية الغربية، فضلًا عن تكون السحب الرعدية، ناصحًا المصطافين بعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء الأمطار الرعدية، وتجنب بطون السدود والأودية والالتزام بتعليمات السلامة.
فيديو | محلل الطقس عادل قازنلي: هطول الأمطار مستمر على مصائف المملكة، وستبدأ درجات الحرارة في المملكة بالانخفاض تدريجيا بعد شهر من الآن#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/OZMIHDwD4Z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 2023