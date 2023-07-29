الألعاب الإلكترونية تؤدي إلى سلوكيات منحرفة لدى الأبناء الخارجية السودانية: تعنت قوات التمرد سبب تعثر مباحثات جدة نهاية التقديم على الوظائف التعليمية غدًا الهلال يرفض التعاقد مع يوسف النصيري توقعات باستمرار الأجواء الحارة على الأجزاء الشرقية من السعودية العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق محطة الكهرباء بالبصرة طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر الصلاة على تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود موسيماني عن تأخر مستحقاته لدى الأهلي: خذوا 1 % من راتب بنزيما بالفيديو.. إنقاذ ثور ضخم علقت رأسه داخل شجرة
حذرت المستشارة الأسرية د. الهنوف الحقيل، من خطر الألعاب الإلكترونية على سلوكيات الأطفال، مشيرة إلى أن الكثير من المشاكل الأسرية التربوية التي تواجهها هي بسبب الألعاب الإلكترونية التي تؤدي إلى سلوكيات منحرفة لدى الأبناء.
وقالت الحقيل خلال مداخلة على قناة الإخبارية، إنها تقابل في المركز الكثير من المشاكل التربوية والسلوكية من الأبناء الذين يستخدموا الألعاب الإلكترونية المختلفة والتواصل عبر هذه الألعاب للمراحل العمرية المختلفة.
وأشارت المستشارة الأسرية ان أحيانا المشاكل تتطور وتصل إلى مرحلة متقدمة من السلوكيات المنحرفة، وبعضها قد تصل إلى أفكار انتحارية.
وفي وقت سابق، نبه مجلس شؤون الأسرة، لأهمية مراقبة الوالدين للمحتوى الذي يشاهده الأبناء، في المواد المرئية، والألعاب الإلكترونية.
وقال المجلس في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “اختيار المحتوى المناسب الذي يشاهده الأبناء مسؤولية الوالدين؛ لذلك ينبغي مراعاة التصانيف العمرية عند اقتناء الألعاب الإلكترونية والمواد المرئية للأبناء”.
فيديو | المستشارة الأسرية د. الهنوف الحقيل: الكثير من المشاكل الأسرية التربوية التي تواجهنا هي بسبب الألعاب الإلكترونية التي تؤدي إلى سلوكيات منحرفة لدى الأبناء #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/yjj16NFHpP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2023