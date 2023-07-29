الألعاب الإلكترونية تؤدي إلى سلوكيات منحرفة لدى الأبناء

حذرت المستشارة الأسرية د. الهنوف الحقيل، من خطر الألعاب الإلكترونية على سلوكيات الأطفال، مشيرة إلى أن الكثير من المشاكل الأسرية التربوية التي تواجهها هي بسبب الألعاب الإلكترونية التي تؤدي إلى سلوكيات منحرفة لدى الأبناء.

سلوكيات الأبناء

وقالت الحقيل خلال مداخلة على قناة الإخبارية، إنها تقابل في المركز الكثير من المشاكل التربوية والسلوكية من الأبناء الذين يستخدموا الألعاب الإلكترونية المختلفة والتواصل عبر هذه الألعاب للمراحل العمرية المختلفة.

وأشارت المستشارة الأسرية ان أحيانا المشاكل تتطور وتصل إلى مرحلة متقدمة من السلوكيات المنحرفة، وبعضها قد تصل إلى أفكار انتحارية.

تحذير من المواد المرئية

وفي وقت سابق، نبه مجلس شؤون الأسرة، لأهمية مراقبة الوالدين للمحتوى الذي يشاهده الأبناء، في المواد المرئية، والألعاب الإلكترونية.

وقال المجلس في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “اختيار المحتوى المناسب الذي يشاهده الأبناء مسؤولية الوالدين؛ لذلك ينبغي مراعاة التصانيف العمرية عند اقتناء الألعاب الإلكترونية والمواد المرئية للأبناء”.