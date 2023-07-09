Icon

كلية الملك خالد العسكرية تعلن فتح باب التسجيل للعام 1445هـ Icon انتشال شخص غرق في مجرى وادي البحيرات بالرياض Icon ضبط 1241 مخالفة لمنشأة في صبيا Icon تدشين أكبر شبكة للمياه ضمن مشاريع الرياض الخضراء   Icon الأمر بالمعروف بالدوادمي تفعّل اللقاءات والبرامج الوقائية للتوعية بخطر المخدرات Icon السجن لمواطن ووافد 8 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال في جريمتي غسل أموال وتستر Icon مكتبة جرير تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى Icon انطلاق مهرجان صيف طيبة في 35 موقعًا لمدة شهر   Icon تنديد أممي بمقتل 22 شخصًا في أم درمان Icon “رعاية” تعلن توفر 40 وظيفة وبرنامج تدريب للثانوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لحماية المجتمع من خطر هذه الآفة الخطيرة

الأمر بالمعروف بالدوادمي تفعّل اللقاءات والبرامج الوقائية للتوعية بخطر المخدرات

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
الأمر بالمعروف بالدوادمي تفعّل اللقاءات والبرامج الوقائية للتوعية بخطر المخدرات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي المكلف، الشيخ فهد بن حسن الجباري، كلمة توعوية لطلاب المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة، ضمن برنامج الرئاسة العامة التوعوي والوقائي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” للتوعية بأضرار المخدرات، والتقى “الجباري” بمدير المعهد، المهندس سعد بن شامان الروقي، والذي أكد على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات هذه الجهود الوطنية لحماية المجتمع من خطر هذه الآفة الخطيرة.

قد يهمّك أيضاً
رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية

رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية

لقطات لانهيار عقار ثان في مدينة الإسكندرية والبحث عن ناجين

لقطات لانهيار عقار ثان في مدينة الإسكندرية والبحث عن ناجين

برنامج فاجتنبوه لعلكم تفلحون

كما فعّل مركز هيئة الأمر بالمعروف في ساجر والسر، برنامج “فاجتنبوه لعلكم تفلحون ” من خلال لوحات الطرق الرئيسة والأماكن العامة بالتعاون مع بلدية ساجر، وقدم رئيس المركز، الشيخ طلال بن صقر الكرشمي، درعاً تذكارياً لرئيس البلدية المهندس ماجد بن ضحيان الراجحي، تقديراً لجهوده وتعاونه لإنجاح برامج الهيئة، كما وفعّل مركز هيئة البجادية اللوحات التوعوية في المحلات التجارية والأسواق.
 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية
السعودية اليوم

تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات...

السعودية اليوم
300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري بالدرعية
السعودية اليوم

300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري...

السعودية اليوم
تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري...

الرياضة
هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعقد 6 جلسات مع رواد الأعمال والحرفيين
السعودية اليوم

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز...

السعودية اليوم
إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في موسم حج 1444
السعودية اليوم

إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في...

السعودية اليوم
ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير
أخبار أمنية

ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج...

أخبار أمنية
وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا
العالم

وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا

العالم
الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز بلقطات عفوية
العالم

الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز...

العالم