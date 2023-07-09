الأمر بالمعروف بالدوادمي تفعّل اللقاءات والبرامج الوقائية للتوعية بخطر المخدرات

ألقى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي المكلف، الشيخ فهد بن حسن الجباري، كلمة توعوية لطلاب المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة، ضمن برنامج الرئاسة العامة التوعوي والوقائي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” للتوعية بأضرار المخدرات، والتقى “الجباري” بمدير المعهد، المهندس سعد بن شامان الروقي، والذي أكد على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات هذه الجهود الوطنية لحماية المجتمع من خطر هذه الآفة الخطيرة.

برنامج فاجتنبوه لعلكم تفلحون

كما فعّل مركز هيئة الأمر بالمعروف في ساجر والسر، برنامج “فاجتنبوه لعلكم تفلحون ” من خلال لوحات الطرق الرئيسة والأماكن العامة بالتعاون مع بلدية ساجر، وقدم رئيس المركز، الشيخ طلال بن صقر الكرشمي، درعاً تذكارياً لرئيس البلدية المهندس ماجد بن ضحيان الراجحي، تقديراً لجهوده وتعاونه لإنجاح برامج الهيئة، كما وفعّل مركز هيئة البجادية اللوحات التوعوية في المحلات التجارية والأسواق.

