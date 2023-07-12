الأمن السيبراني يوجه تحذيرًا عاليًا بشأن منتجات أبل

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تحذيرًا أمنيًّا عاليًا جدًّا.

وأوضح المركز أن تلك الثغرات يمكن للمهاجم استغلالها في تنفيذ تعليمات برمجية، وتجاوز مميزات الأمان، وتسريب البيانات من الذاكرة.

وقال المركز الوطني: بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات أبل.

تحديثات لمعالجة الثغرة

وأصدرت Adobe عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:

Adobe InDesign

ColdFusion 2018

ColdFusion 2021

ColdFusion 2023

الاجراءات الوقائية:

ودعا مركز الأمن السيبراني إلى تحديث المنتجات المتأثرة من خلال الرابط – اضغط هنا-.