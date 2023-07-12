Icon

الأمن السيبراني يوجه تحذيرًا عاليًا بشأن منتجات أبل Icon إصدار لائحة تنفيذية مفصلة لـ العقار خلال 120 يومًا Icon مُزحة بين بايدن وأردوغان بشأن انتخابات الرئاسة 2024 Icon 10 أطعمة تفوق البرتقال في فيتامين سي Icon طرح 3 فرص استثمارية وفتح 6 مظاريف أخرى بالخفجي Icon تفاصيل آخر دقيقة قبل انفجار الغواصة تيتان Icon 30 نوعًا من الخفافيش في السعودية وهذا دورها Icon مدفيديف: الحرب العالمية الثالثة تقترب Icon أسباب عصف الرياح خلال الأيام الحالية Icon مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تجاوز المهاجم مميزات الأمان وتسريب البيانات من الذاكرة

الأمن السيبراني يوجه تحذيرًا عاليًا بشأن منتجات أبل

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
الأمن السيبراني يوجه تحذيرًا عاليًا بشأن منتجات أبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تحذيرًا أمنيًّا عاليًا جدًّا.

وأوضح المركز أن تلك الثغرات يمكن للمهاجم استغلالها في تنفيذ تعليمات برمجية، وتجاوز مميزات الأمان، وتسريب البيانات من الذاكرة.

قد يهمّك أيضاً
لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن

لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن

لحظة إحباط ترويج 110 كجم من القات بالرياض

لحظة إحباط ترويج 110 كجم من القات بالرياض

وقال المركز الوطني: بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات أبل.

تحديث جديد من أبل لخاصية Find My 
شركة Apple

تحديثات لمعالجة الثغرة

وأصدرت Adobe عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:

Adobe InDesign

ColdFusion 2018

ColdFusion 2021

ColdFusion 2023

الاجراءات الوقائية:

ودعا مركز الأمن السيبراني إلى تحديث المنتجات المتأثرة من خلال الرابط – اضغط هنا-.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد 1200 زلزال
العالم

انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد...

العالم
فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
طريق مكة تقدم خدمات خاصة للحجاج ذوي الإعاقة وكبار السن بإندونيسيا
السعودية اليوم

طريق مكة تقدم خدمات خاصة للحجاج ذوي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة الأب
السعودية اليوم

حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة...

السعودية اليوم
حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو
حساب المواطن

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي...

حساب المواطن
برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي
الرياضة

برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين...

الرياضة
“بنان العقارية” تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد
السوق

“بنان العقارية” تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم...

السوق
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم