الأمن السيبراني يوجه تحذيرًا عاليًا بشأن منتجات أبل إصدار لائحة تنفيذية مفصلة لـ العقار خلال 120 يومًا مُزحة بين بايدن وأردوغان بشأن انتخابات الرئاسة 2024 10 أطعمة تفوق البرتقال في فيتامين سي طرح 3 فرص استثمارية وفتح 6 مظاريف أخرى بالخفجي تفاصيل آخر دقيقة قبل انفجار الغواصة تيتان 30 نوعًا من الخفافيش في السعودية وهذا دورها مدفيديف: الحرب العالمية الثالثة تقترب أسباب عصف الرياح خلال الأيام الحالية مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن
وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تحذيرًا أمنيًّا عاليًا جدًّا.
وأوضح المركز أن تلك الثغرات يمكن للمهاجم استغلالها في تنفيذ تعليمات برمجية، وتجاوز مميزات الأمان، وتسريب البيانات من الذاكرة.
وقال المركز الوطني: بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات أبل.
وأصدرت Adobe عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:
Adobe InDesign
ColdFusion 2018
ColdFusion 2021
ColdFusion 2023
ودعا مركز الأمن السيبراني إلى تحديث المنتجات المتأثرة من خلال الرابط – اضغط هنا-.