Icon

رسالة عاجلة من مبابي بسبب احتجاجات فرنسا Icon الإنتر يوافق على عرض النصر الأخير لضم بروزوفيتش Icon أحمد الشمراني يُثير الجدل بتغريدة غامضة Icon حرب شوارع في فرنسا وماكرون يلغي زيارته لألمانيا Icon الجوازات: 10 ثوانِ لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج السعودية Icon الأمن العام يواصل ضرباته لمهربي ومروجي المخدرات Icon الهلال يُنهي المرحلة الأولى من الاستعدادات Icon 5 فرق بدوري روشن تنتظر حسم ملف المدرب Icon الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج Icon السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
منهم مخالفون لنظام الإقامة والعمل

الأمن العام يواصل ضرباته لمهربي ومروجي المخدرات

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
الأمن العام يواصل ضرباته لمهربي ومروجي المخدرات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الحوادث

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في القصيم قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته هواتف متنقلة ومبالغ مالية.

قد يهمّك أيضاً
قافلة الصحة تعيد الابتسامة لحاج كاد المرض يمنعه من الوقوف بعرفة

قافلة الصحة تعيد الابتسامة لحاج كاد المرض يمنعه من الوقوف بعرفة

9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي في طوارئ سعود الطبية

9 مصابين نتيجة ذبح الأضاحي في طوارئ سعود الطبية

وضبطت شرطة منطقة الرياض مواطنًا روج مادة الإمفيتامين المخدر وضبط بحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي.

كما ألقت شرطة الرياض القبض على مواطنين قاما بترويج 2.2 كجم من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفًا لنظام العمل قام بترويج الشبو المخدر، أما شرطة عسير فضبطت مواطنين روجا مادة الإمفيتامين المخدر.

ترويج الشبو والحشيش

وألقت شرطة منطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قام بترويج مواد الشبو والحشيش والإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته هواتف متنقلة.

كما ضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مواطنًا اتخذ مزرعته مقرًا لترويج مادة الحشيش المخدر، وكان بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبالغ مالية.

وألقت شرطة القصيم أيضًا القبض على مواطنين روجا الحشيش والإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم