الأهلي يطارد نجم آرسنال

قالت تقارير صحفية بريطانية: إن النادي الأهلي لا يزال يرغب في التعاقد مع اللاعب الغاني توماس بارتي نجم وسط فريق آرسنال الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أنه على الرغم من انضمام بارتي للجانرز في المعسكر التحضيري في أمريكا، فإن اللاعب الغاني مرشح للبيع والرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي.

نجم آرسنال يريد يوفنتوس

وفي وقت سابق، وذكر الإعلامي الرياضي جيمس بينج أن الراقي يحاول إقناع توماس بارتي بالانضمام لدوري روشن، لكن اللاعب الغاني يريد الانتقال لـ يوفنتوس الإيطالي.

ونجح أزرق الرياض حتى الآن في ضم كل من البرتغالي روبن نيفيز من صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي والسنغالي كاليدو كوليبالي من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي، كما تعاقد النصر مع الإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

ويلعب بارتي صاحب الـ 30 عامًا مع فريق آرسنال منذ عام 2020 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كما سبق له اللعب في صفوف ريال مايوركا وألميريا الإسبانيين.