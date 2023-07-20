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بعد التعاقد مع البرازيلي فيرمينيو والسنغالي إدوارد ميندي

الأهلي يقترب من ضم صفقته الثالثة وبديل ساديو ماني

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
الأهلي يقترب من ضم صفقته الثالثة وبديل ساديو ماني
المواطن - فريق التحرير

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أصبح النادي الأهلي قريبًا من التعاقد مع بديل السنغالي ساديو ماني نجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وسيتعاقد الراقي مع الفرنسي آلان سان ماكسيمان نجم فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي حيث سوف تتم الصفقة خلال 24 ساعة بحسب “اليوم”، حيث يرى الراقي أنه البديل المناسب لصفقة ماني.

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العرض المناسب يصل إلى نيوكاسل

وأشارت التقارير إلى أن النادي الأهلي قدم عرضًا وصلت قيمته إلى 25 مليون يورو لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، واتفق سانت ماكسيمين مع إدارة ناديه على الانتقال لدوري روشن السعودي في الموسم الجديد.

سان ماكسيمان لاعب نيوكاسل

وربما يفكر نيوكاسل في ضم ساديو ماني تعويضًا لرحيل ماكسيمان المرتقب.

 

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