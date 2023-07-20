الإضاءة والحرارة من أسباب انتشار جفاف العيون

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أوضح استشاري طب العيون الدكتور طارق المضيان، أسباب انتشار جفاف العيون في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار المضيان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن بعض هذه الأسباب تتعلق بالشخص نفسه وطبيعة حياته مثل الإضاءة المباشرة أو استخدام الأجهزة بشكل مكثف.
وأوضح المضيان أن من ضمن الأسباب كذلك، ارتفاع درجات الحرارة والأغبرة، واستخدام أجهزة الحاسب لفترات طويلة، كما قد ترجع إلى جينات وراثية في منطقة الشرق الأوسط.
#صباح_السعودية | أسباب جفاف العيون👁️:
-التعرض للإضاءة المباشرة.
-الإفراط باستخدام الأجهزة الإلكترونية.
-البيئة.
-الوراثة.@Tariqmudhaiyan | #قناة_السعودية pic.twitter.com/ESx6jg1vW3
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) July 20, 2023