الإضاءة والحرارة من أسباب انتشار جفاف العيون

أوضح استشاري طب العيون الدكتور طارق المضيان، أسباب انتشار جفاف العيون في منطقة الشرق الأوسط.

أسباب جفاف العيون

وأشار المضيان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن بعض هذه الأسباب تتعلق بالشخص نفسه وطبيعة حياته مثل الإضاءة المباشرة أو استخدام الأجهزة بشكل مكثف.

وأوضح المضيان أن من ضمن الأسباب كذلك، ارتفاع درجات الحرارة والأغبرة، واستخدام أجهزة الحاسب لفترات طويلة، كما قد ترجع إلى جينات وراثية في منطقة الشرق الأوسط.