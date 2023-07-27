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تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص

الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم القات في جازان

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم القات في جازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان على (4) مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهم (34.8) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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