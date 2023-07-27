أبرز أرقام مالكوم قبل الانتقال للهلال ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم القات في جازان إحباط تهريب 225 كيلو من القات بالدائر جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا لحظة تجمد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي مسيرة موسى ديمبيلي تُحفز الاتفاقيين ليبيا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية اعتماد حركة نقل مديري ووكلاء المدارس بالطائف قتيل وعشرات المصابين بواقعة تسريب الكلور في مصر
قبضت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان على (4) مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهم (34.8) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.