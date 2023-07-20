الإعلان عن حكام بطولة كأس الملك سلمان للأندية

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اعتماد 58 حكمًا لإدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية في السعودية في مدن الطائف، أبها والباحة، خلال الفترة من 27 يوليو وحتى يوم 12 من شهر أغسطس المقبل.

وستعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان مؤتمرًا صحافيًا، يوم 25 يوليو الجاري في مدينة أبها، من أجل تسليط الضوء على كافة جوانب المسابقة، والأمور المتعلقة بها، قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

حكام البطولة

وجاءت قائمة الحكام، كالتالي؛ خالد الطريس، ماجد الشمراني ومحمد الهويش (السعودية)، أمين عمر، محمود البنا ومحمد عاشور (مصر)، صادق السالمي وهيثم قيراط (تونس)، ابن إبراهيم الحلو ولطفي بكواسه (الجزائر)، رضوان جيد وسمير كزاز (المغرب)، والكويتي أحمد العلي.

وضمت أيضًا؛ عبد الرحمن جاسم ومحمد الشمري (قطر)، عادل النقبي وعمار الجنيبي (الإمارات)، علي صباح ومهند قاسم (العراق)، الموريتاني بيد دحان، عبد الواحد حروديه وأحمد عبد الرزاق (ليبيا)، الأردني أدهم مخادمة، السوداني محمود علي، السوري حنا حطاب واللبناني حسين أبو يحيى.

ويتواجد في قائمة الحكام المساعدين بكأس الملك سلمان، كل من؛ هشام الرفاعي وفيصل القحطاني (السعودية)، أحمد حسام ومحمود أبو الرجال (مصر)، خليل حساني وأيمن إسماعيل (تونس)، وقوراري مقران وزرهوني أكرم (الجزائر)، الحسن أزكاو ومصطفى أكراد (المغرب).

وشهدت تواجد؛ عبد الهادي العنزي وأحمد صادق (الكويت)، طالب المري وسعود أحمد ( قطر)، جاسم عبدالله آل علي وعلي النعيمي (الإمارات)، حيدر عبد الحسين وأمير داؤود (العراق)، إبراهيم سالم ويوسف محمد (موريتانيا)، عطية عيسى ووليد الحجاوي (ليبيا)، محمد جعفر وعبد الله صالح (البحرين).

كما يتواجد في قائمة الحكام المساعدين بكأس الملك سلمان للأندية، أبو بكر العمري وراشد الغيثي (عمان)، أحمد الرويلي ومحمد خلف (الأردن)، محمد عبد الله وعمر حامد (السودان)، علي أحمد ومازن زيزفون (سوريا).