الاتحاد يعتزم تقديم شكوى بسبب جدول مبارياته في الدوري السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن اعتزام إدارة نادي الاتحاد تقديم احتجاج رسمي على جدول مباريات الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023/ 2024.

وقال برنامج “المنصة” في إذاعة “ألف ألف” عبر حسابه في “تويتر”: إن إدارة أنمار الحائلي تعتزم تقديم شكوى بسبب اعتراضها على جدولة مباريات الفريق في الدوري السعودي للموسم المقبل، حيث سيخوض الاتحاد مواجهات “الرائد والرياض والوحدة” خارج جدة على أن يواجه فريقي “الطائي والهلال” في جدة وذلك خلال أول 5 جولات.

جدول مباريات الدوري السعودي بأول 5 جولات

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته الرابطة، فستنطلق الجولة الأولى يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس بلقاء الأهلي والحزم على إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وفي اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، سيلتقي فريقا الطائي وضمك، في حين سيستضيف الفيحاء نظيره الخليج بمدينة المجمعة الرياضية.

كما سيحل التعاون ضيفًا على نادي الفتح بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وسيستضيف الرياض الوحدة على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وذلك في يوم الأحد الموافق الثالث عشر من الشهر ذاته.

وفي يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من أغسطس، يستقبل أبها نظيره الهلال على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ونادي الاتحاد سيحل ضيفًا على الرائد في الدوري السعودي على إستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بالقصيم، وسيستضيف فريقا الاتفاق والشباب نظيريهما النصر والأخدود على ملاعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية، ومدينة الأمير فيصل بن فهد بالملز.