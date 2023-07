الاتحاد يعلن رحيل هيلدر كوستا

أعلن نادي الاتحاد اليوم عن رحيل لاعبه الأنجولي هيلدر كوستا عن صفوف الفريق وذلك بعد أن لعب موسم 2022/2023 على سبيل الإعارة من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للعميد عبر “تويتر” مقطع فيديو لبعض من لقطات كوستا صاحب الـ 29 عامًا مع نادي الاتحاد في الموسم الماضي بعنوان: ” كوستا ، شكرًا لك نتمنى لك الأفضل في مستقبلك”.

وكان كوستا انضم لنادي الاتحاد في صيف 2022 قادمًا من نادي ليدز يونايتد ونجح فقط في إحراز 3 أهداف في 18 مباراة خاضها مع العميد في بطولة دوري روشن الموسم الماضي.

ولعب كوستا من قبل مع بنفيكا البرتغالي، ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، وولفرهامبتون الإنجليزي، فالنسيا الإسباني.

ونجح الاتحاد حتى الآن في ضم 3 صفقات له في فترة الانتقالات الصيفية وهم ” الفرنسي كريم بنزيما، الفرنسي نغولو كانتي، البرتغالي جوتا”.

Thank you @heldercosta_ Wishing you all the best in your future endeavors. #ThankYouCosta pic.twitter.com/PvmUgGIS7U

— Ittihad Club (@ittihad_en) July 11, 2023