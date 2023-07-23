الاتفاق يستهدف ضم نجم وست هام

تواصل إدارة نادي الاتفاق محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، ليرتبط اسمها بأحد نجوم وست هام يونايتد الإنجليزي.

الاهتمام بضم أنطونيو

وأشار الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن نادي الاتفاق مهتم بالتعاقد مع مهاجم وست هام، ميكائيل أنطونيو، حيث قدم عرضًا لضمه حتى 2025، مع خيار التمديد لعام آخر.

وشارك ميكائيل أنطونيو صاحب الـ33 عامًا، في 48 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد في الموسم الرياضي الماضي، بمعدل 2820 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الاتفاق يُدعم صفوفه

ولا يُعد ميكائيل أنطونيو الصفقة الكبرى الوحيدة التي تعمل الإدارة على إتمامها هذا الصيف، حيث دخلت في مفاوضات مع نجم ليفربول، جوردان هندرسون، وتُشير التقارير إلى أنه اقترب من حسم الصفقة رسميًا.

ويأمل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد في ضم صفقات عالمية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أملًا في تقديم أداء مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على الألقاب.